In einer Zeit, in der die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten wieder an Fahrt gewinnt und die Sorge vor einem globalen Crash um sich greift, setzten die Investoren wieder vermehrt auf Vermögenswerte, welche als vermeintlich "sichere Häfen" gelten.Globale Wachstumssorgen und ein sich verschärfender Handelskrieg zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt haben in den vergangenen Tagen einen Ansturm auf die als vermeintlich sicher geltenden Vermögenswerte ausgelöst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...