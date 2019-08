'Der neue Tag' zur verschärften Herstellerhaftung:

Grau ist alle Theorie: So viel auch über die Umwelt gesprochen wird, die Müllberge wachsen weiter. Anstatt Plastikfasten erlebt die Plastikproduktion einen Boom: plus 30 Prozent in den USA. ... Noch sind die Plastiktüten nicht aus den Supermärkten verbannt, da tüftelt die Industrie schon an neuen Wegwerfartikeln - Glas verschwindet aus den Getränkemärkten, für ein Pfund Kaffee fallen 50 eingeschweißte Pads an... Der Appell ans grüne Gewissen alleine reicht deshalb nicht. Konsumenten sind im unübersichtlichen Alltag überfordert. Politik muss hier steuernd eingreifen. Deshalb ist es folgerichtig, wenn Umweltministerin Svenja Schulze die Hersteller von Wegwerfartikel stärker in die Verantwortung nimmt. Das nennt man Verursacherprinzip. .../be/DP/zb

AXC0015 2019-08-13/05:35