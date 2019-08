'Westfälische Nachrichten' zu Schulze/Müll

Das Problem ist offensichtlich - in vielen Fußgängerzonen: Kaffeebecher liegen herum, Pizza-Kartons und in den Fugen des Pflasters reiht sich Kippe an Kippe - jeder einzelne Stummel mit dem Potenzial, 40 Liter Wasser zu verschmutzen. Die To-go-Kultur hinterlässt unschöne Spuren, die teuer beseitigt werden müssen. Insofern erscheint es vernünftig, den Verbraucher die Entsorgungskosten über einen Aufschlag auf den Verlaufspreis zahlen zu lassen, anstatt der Allgemeinheit die Kosten aufzubürden./be/DP/zb

