"Kölner Stadt-Anzeiger" zum geplanten Verbot von Plastiktüten:

"So funktioniert politischer Spin - wenn er durchschaubar schlecht gemacht ist. In Wahrheit will Svenja Schulze nur nicht hinter Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und dessen angekündigte Bundesratsinitiative zum Verbot der bösen Tüte zurückfallen. Es ist bloße Symbolpolitik, von der Umwelt und Klima wenig haben - im Gegenteil. Für den Umweltschutz und gegen die Vermüllung von Landschaft und Meeren sollte die Regierung den Export deutschen Plastikmülls nach Asien und Afrika verbieten. Das wäre deutlich wirksamer, als die Kunden an den Supermarktkassen zu gängeln."/be/DP/he

AXC0027 2019-08-13/05:36