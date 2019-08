"Badische Neueste Nachrichten" zu Bahntickets/Soldaten:

"Bei Ursula von der Leyen waren es kurz nach Amtsantritt die Tagesmütter in Kasernen und Teilzeitmodelle für die Bundeswehr. Annegret Kramp-Karrenbauer startet als neue Verteidigungsministerin durch mit dem Kampf um kostenlose Bahntickets für Soldaten, die sich als solche in den Zügen erkennen lassen. Beides sind "weiche" Themen, die für eine Minderheit der Militärangehörigen wichtig sind, die aber keine strategische Systemrelevanz haben. Der Gedanke, dass ein "staatsnahes Unternehmen" wie die Bahn auch mal Anerkennung für Menschen in Uniform zeigen könnte, ist nicht verkehrt. Dennoch: Die Streitkräfte haben derzeit ganz andere Probleme."/be/DP/he

AXC0028 2019-08-13/05:36