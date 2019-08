Grammer AG behauptet sich im herausfordernden Automobilumfeld: Deutliches Wachstum bei Konzernumsatz und EBIT DGAP-News: Grammer AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Grammer AG behauptet sich im herausfordernden Automobilumfeld: Deutliches Wachstum bei Konzernumsatz und EBIT 13.08.2019 / 06:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Grammer AG behauptet sich im herausfordernden Automobilumfeld: Deutliches Wachstum bei Konzernumsatz und EBIT - Starker Umsatzanstieg um 13,4 Prozent auf über 1,0 Milliarde Euro im ersten Halbjahr 2019 - Umsätze von TMD überkompensieren das aufgrund des herausfordernden Marktumfelds niedrigere Geschäftsvolumen im traditionellen Automotive Segment - Positive Entwicklung im Segment Commercial Vehicles in allen Regionen - Halbjahres-EBIT mit 50,2 Millionen Euro deutlich über Vorjahresniveau - Neubesetzung des Vorstands abgeschlossen: Berufung von Thorsten Seehars als CEO und Jurate Keblyte als CFO Amberg, 13. August 2019 - In dem sich eintrübenden Marktumfeld der Automobilbranche mit rückläufigen Pkw-Absatzzahlen hat sich die Grammer AG erfolgreich behauptet. Im ersten Halbjahr 2019 konnte der weltweite Zulieferer für Innenraumkomponenten und Sitzsysteme bei Umsatz und operativem Ergebnis deutlich zulegen: Der Umsatz wuchs um 13,4 Prozent auf 1.051,5 Millionen Euro (Vj. 927,6 Millionen Euro). Zu diesem deutlichen Anstieg trug die positive Umsatzentwicklung in beiden Konzernsegmenten bei. Ebenfalls deutlich über Vorjahresniveau lag das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT): Es verbesserte sich um 19,8 Prozent auf 50,2 Millionen Euro (Vj. 41,9 Millionen Euro). Die EBIT-Rendite stieg trotz der Belastungen aus den Integrationsmaßnahmen der TMD Gruppe auf 4,8 Prozent (Vj. 4,5 Prozent). Einen starken Anstieg um 15,7 Prozent verzeichnete auch das um die Währungs- und Sondereffekte bereinigte operative EBIT mit 50,1 Millionen Euro (Vj. 43,3 Millionen Euro). Die operative EBIT-Rendite lag wie das Konzern-EBIT bei 4,8 Prozent (Vj. 4,7 Prozent). Das Konzernergebnis nach Steuern steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent auf 27,6 Millionen Euro (Vj. 25,2 Millionen Euro). Positive Umsatzentwicklung in beiden Konzernsegmenten Beide Konzernsegmente konnten im ersten Halbjahr 2019 bei Umsatz und EBIT deutlich zulegen. Im Segment Automotive war das Umsatzwachstum von 15,2 Prozent auf 745,0 Millionen Euro (Vj. 646,7 Millionen Euro) auf die im Oktober 2018 erfolgreich durchgeführte Akquisition des US-amerikanischen Automobilzulieferers Toledo Molding & Die Inc. (TMD) zurückzuführen. Das Segment-EBIT verbesserte sich auf 28,4 Millionen Euro. Die EBIT-Rendite lag mit 3,8 Prozent über dem Wert des Vorjahres von 3,5 Prozent. Das Segment Commercial Vehicles setzte seine erfolgreiche Entwicklung in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres fort. Absatzsteigerungen in wichtigen Kernmärkten führten zu einem Umsatzanstieg um 7,8 Prozent auf 332,2 Millionen Euro (Vj. 308,3 Millionen Euro). Das Segment-EBIT verbesserte sich ebenfalls leicht um 4,2 Prozent auf 32,5 Millionen Euro (Vj. 31,2 Millionen Euro) bei einer im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich gebliebenen EBIT-Rendite von 9,8 Prozent (Vj. 10,1 Prozent). Verdopplung des Umsatzes in der Region Americas; anhaltend angespannte Marktsituation belastet Umsätze in Europa Auf regionaler Ebene behaupteten die Americas bezüglich der Umsatzentwicklung ihre Spitzenposition. Insbesondere aufgrund der Übernahme der TMD Gruppe, jedoch auch mit organischem Wachstum durch die Anläufe neuer Projekte, hat sich der Umsatz im Berichtszeitraum mehr als verdoppelt. Insgesamt stiegen die Umsätze in der Region Americas auf 304,6 Millionen Euro (Vj. 139,0 Millionen Euro). In der Heimatregion EMEA verzeichnete Grammer aufgrund der anhaltend angespannten Situation in der europäischen Automobilbranche einen deutlichen Umsatzrückgang auf 595,2 Millionen Euro (Vj. 636,7 Millionen Euro). In der Region APAC lag der Umsatz mit 151,7 Millionen Euro auf dem Vorjahresniveau (Vj. 151,9 Millionen Euro). Bau des neuen Technologiezentrums und neue Bilanzierungsvorschriften führen zu höheren Investitionen in 2019 Die Investitionen des Grammer Konzerns fielen mit 56,0 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2019 doppelt so hoch aus wie im Vorjahr (Vj. 23,0 Millionen Euro). Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus dem im Jahr 2018 begonnenen Bau des neuen Grammer Technologiezentrums und der neuen Konzernzentrale in Ursensollen bei Amberg. Der erste Bauabschnitt soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Hinzu kamen Investitionen in der neu erworbenen TMD Gruppe. Außerdem sind seit dem 1. Januar 2019 gemäß den erstmalig anzuwendenden Bilanzierungsvorschriften des IFRS 16 neue langfristige Mietverträge in Höhe von 9,4 Millionen Euro in den Investitionen enthalten. Grammer Vorstand seit Anfang August komplett besetzt Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres konnten alle zum Jahresende 2018 vakant gewordenen Vorstandsposten neu besetzt werden. Im März 2019 hat der Aufsichtsrat der Grammer AG Jurate Keblyte als neuen CFO in den Vorstand berufen. Zudem erfolgte im April die Bestellung von Thorsten Seehars zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Grammer AG. Beide neuen Vorstandsmitglieder haben ihre Arbeit Anfang August aufgenommen. Das Vorstandsmitglied Manfred Pretscher scheidet wie geplant zum 31. August 2019 aus dem Unternehmen aus. Bereits am 1. Januar 2019 hatte Jens Öhlenschläger die Position des COO übernommen. Mit den Neubesetzungen wurde der Vorstand der Grammer AG nun langfristig komplettiert. Gesamtjahresprognose 2019 Für das Gesamtjahr 2019 geht der Grammer Vorstand von einem unverändert sehr herausfordernden konjunkturellen Umfeld aus. Insbesondere die Entwicklungen im Automobilmarkt sowie Einflüsse aufgrund anderer geopolitischer Problemfelder könnten negative Auswirkungen auf die Geschäfts- und Ertragslage von Grammer haben. Durch den zusätzlichen Umsatz aus dem Erwerb der TMD Gruppe und das Wachstum im Segment Commercial Vehicles prognostiziert der Vorstand in 2019 einen Konzernumsatz von rund 2,1 Milliarden Euro. Dementsprechend wird ein absolut gesehen gutes EBIT erwartet, das sehr deutlich über dem EBIT des Geschäftsjahres 2018 von 48,7 Millionen Euro liegen wird. Der vollständige Halbjahresbericht 2019 des Grammer Konzerns steht auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen.html Unternehmensprofil Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen, hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme sowie innovative thermoplastische Lösungen für die Automobil-Industrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze. Mit rund 15.000 Mitarbeitern ist Grammer in 19 Ländern weltweit tätig. Die Grammer Aktie ist im Prime Standard notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische Handelssystem Xetra gehandelt. Kontakt: GRAMMER AG Boris Mutius Tel.: 09621 66 2200 investor-relations@grammer.com 13.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 