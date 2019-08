CORESTATE berichtet solides erstes Halbjahr und bestätigt Guidance für 2019 DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien CORESTATE berichtet solides erstes Halbjahr und bestätigt Guidance für 2019 13.08.2019 / 06:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORESTATE berichtet solides erstes Halbjahr und bestätigt Guidance für 2019 - Erfreuliche operative Geschäftsentwicklung in der gesamten Gruppe - Umsatz von 121 Millionen Euro, EBITDA von 68.9 Millionen Euro, bereinigtes Konzernergebnis von 47,8 Millionen Euro - Starkes organisches Wachstum der Real Estate AuM von 4,4 Prozent - Finanzausblick für Gesamtjahr 2019 bestätigt - Akquisition von STAM Europe eröffnet Zugang zum französischen Markt Frankfurt, 13. August 2019 - CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein führender europäischer Investment-Manager für Immobilien, berichtet heute solide Zahlen für das erste Halbjahr 2019. Die Real Estate Assets under Management (AuM) sind organisch um 4,4 Prozent gestiegen und erreichten erstmals 21,6 Milliarden Euro. Das verwaltete Fondsvermögen, das auch Nicht-Immobilien-Assets umfasst, belief sich auf 26 Milliarden Euro. "Unser Kerngeschäft läuft unter Hochdruck, alle unsere Tochtergesellschaften haben zu unseren guten Halbjahreszahlen beigetragen und profitieren von einem freundlichen Marktumfeld. Vor allem unser Bereich Micro Living wird von einer steigenden Kundenzahl nachgefragt," kommentiert CORESTATE CEO Lars Schnidrig. In den ersten sechs Monaten 2019 hat das Unternehmen einen Umsatz von 121 Millionen Euro (H1/2018: 125,8 Millionen Euro), ein EBITDA von 68,9 Millionen Euro (H1/2018: 69,1 Millionen Euro) und ein bereinigtes Konzernergebnis von 47,8 Millionen Euro (H1/2018: 60,9 Millionen Euro) erzielt. Das Konzernergebnis betrug 36,9 Millionen Euro (H1/2018: 42,8 Millionen Euro). Die Unterschiede zum Vorjahr begründen sich in erster Linie auf leichten saisonalen Schwankungen. Am 8. August hat CORESTATE die Akquisition des französischen Investment-Manager STAM Europe aus Paris mit AuM von 1,9 Milliarden Euro bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung der französischen Aufsichtsbehörde und ist im vierten Quartal 2019 vorgesehen. Mit der Akquisition erschließt sich der Zugang zu ausgewählten Standorten und Asset-Klassen in Frankreich, aber auch zu neuen institutionellen Kunden. Im Rahmen der umfassenden Wachstumsstrategie der Gruppe erfolgt damit ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu Europas führender Real Estate Plattform. Wie saisonal üblich, hat CORESTATE auch in den ersten sechs Monaten 2019 die eigene Bilanz für Kundenzwecke eingesetzt, um damit weiteres effektives Wachstum im zweiten Halbjahr zu ermöglichen. Im Zuge dessen ist der Verschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten im Verhältnis zu EBITDA) kurzfristig angestiegen und wird in den kommenden Monaten wieder deutlich reduziert - für das Gesamtjahr 2019 bestätigt die Gesellschaft den Zielkorridor von 2x bis 3x. CEO Lars Schnidrig: "Wir gewinnen kontinuierlich neue Kunden, unsere Deal-Pipeline von etwa 6 Milliarden Euro bleibt konstant auf sehr hohem Niveau und wir ernten jetzt die Früchte unserer breit angelegten ESG-Initiative - das alles sind nur einige der Gründe, warum wir sehr optimistisch in die Zukunft blicken. Der unterjährige Geschäftsverlauf befindet sich genau im Plan und wir erwarten in der zweiten Jahreshälfte noch deutliche Einnahmensteigerungen insbesondere bei unseren akquisitionsgetriebenen und erfolgsabhängigen Gebühren." Vor diesem Hintergrund bestätigt die Gesellschaft vollumfänglich den Finanzausblick für das Gesamtjahr mit einem Umsatz in der Bandbreite zwischen 285 Millionen und 295 Millionen Euro, einem EBITDA zwischen 165 Millionen und 175 Millionen Euro und einem bereinigten Konzernergebnis zwischen 130 Millionen und 140 Millionen Euro. IR Kontakt Dr. Kai Gregor Klinger T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400 ir@corestate-capital.com PR Kontakt Jorge Person T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369 jorge.person@corestate-capital.com Über CORESTATE Capital Holding S.A. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. 26 Milliarden Euro. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite ir.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden. 13.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch
Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.
4, Rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Luxemburg
ISIN: LU1296758029
WKN: A141J3
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 856405
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
856405 13.08.2019
ISIN LU1296758029
AXC0048 2019-08-13/06:59