CEWE erneut mit Umsatzplus im ersten Halbjahr 2019 DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis CEWE erneut mit Umsatzplus im ersten Halbjahr 2019 13.08.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CEWE erneut mit Umsatzplus im ersten Halbjahr 2019 - Umsatz steigt im ersten Halbjahr um 7,6 %, EBIT um 2,2 Mio. Euro verbessert - Kerngeschäftsfeld Fotofinishing wächst um 11,3 % auf 200,8 Mio. Euro Umsatz - CEWE FOTOBUCH-Absatz steigt um 8,3 % auf 2,57 Mio. verkaufte Exemplare - EBIT-Jahresziel von bis zu 58 Mio. Euro für 2019 bestätigt Oldenburg, 13. August 2019. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) sieht sich nach einem guten ersten Halbjahr 2019 klar auf Kurs, sämtliche geplanten Jahresziele für 2019 zu erreichen. Der Gruppen-Umsatz lag mit 272,0 Mio. Euro um 7,6 % über dem Vorjahreswert (H1 2018: 252,7 Mio. Euro). Trotz der durch die Übernahme des Wandbild-Spezialisten WhiteWall bedingten Transaktionskosten verbesserte sich das EBIT um 2,2 Mio. Euro klar auf gerundet -0,9 Mio. Euro (H1 2018: -3,0 Mio. Euro) im saisonbedingt traditionell negativen ersten Halbjahr. Damit bekräftigen die Halbjahreszahlen die Prognose des Vorstands für das aktuelle Geschäftsjahr: Der Gruppenumsatz soll 2019 auf 675 bis 710 Mio. Euro steigen (2018: 653,3 Mio. Euro), das Gruppen-EBIT soll im Korridor von 51 Mio. Euro bis 58 Mio. Euro liegen, das EBT zwischen 50,5 Mio. Euro und 57,5 Mio. Euro und das Nachsteuerergebnis zwischen 35 Mio. Euro und 39 Mio. Euro. Damit liegen alle wichtigen Kennzahlen über den Vorjahreswerten. CEWE klar auf Prognose-Kurs "Das erste Halbjahr 2019 liegt klar auf Prognose-Kurs", so Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Insbesondere der Umsatz des wichtigsten Geschäftsbereichs Fotofinishing habe deutlich zugelegt, obwohl der heiße Sommerbeginn erfahrungsgemäß dazu führe, dass Kunden zwar viele Fotos machten, diese aber eher im zweiten Halbjahr für die Bestellung von Fotoprodukten verwenden. Auch die inzwischen abgeschlossene Übernahme von WhiteWall trägt bereits seit Juni zur positiven Umsatzentwicklung bei. "Wie andere Akquisitionen der jüngeren Vergangenheit wird auch WhiteWall perspektivisch positiv auf das Unternehmensergebnis wirken", unterstreicht Friege. Fotofinishing: Umsatz im ersten Halbjahr erstmals über 200 Mio. Euro Das Geschäftsfeld Fotofinishing hat sich gut entwickelt und mit einem Umsatzplus von 11,3 % auf 200,8 Mio. Euro erstmals in einem ersten Halbjahr die Grenze von 200 Mio. Euro überschritten. (2018: 180,3 Mio. Euro). Entscheidend dafür war das CEWE FOTOBUCH, das eine Absatzsteigerung von erfreulichen 8,3 % erzielte: So viele Exemplare wurden noch nie in einem ersten Halbjahr verkauft. Doch auch die anderen Fotoprodukte wie CEWE WANDBILDER, CEWE KALENDER, CEWE CARDS oder z.B. individualisierte Smartphone-Hüllen zeigten im ersten Halbjahr eine gute Entwicklung. So verbesserte sich das EBIT des Geschäftsbereichs Fotofinishing im ersten Halbjahr 2019 um 2,2 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro (2018: -0,4 Mio. Euro). "Mit diesem guten Ergebnis des ersten Halbjahres blicken wir für den Bereich Fotofinishing optimistisch in die zweite Jahreshälfte", betont Christian Friege. Die Mehrwertprodukte würden traditionell in der zweiten Jahreshälfte deutlich stärker nachgefragt - insbesondere im vierten Quartal, in dem in der Regel nahezu der vollständige Jahresgewinn erwirtschaftet würde. "Das gute Halbjahresergebnis stellt eine solide Grundlage für die zweite Jahreshälfte dar", führt er weiter aus. Kommerzieller Online-Druck: Hoher Preisdruck verhindert noch stärkeres Wachstum CEWE hat den Umsatz im Kommerziellen Online-Druck im ersten Halbjahr 2019 moderat um 2,4 % auf 50,2 Mio. Euro gesteigert (2018: 49,1 Mio. Euro). Der hohe Preisdruck insbesondere bei LASERLINE, aber auch im Gesamtgeschäft, verhinderte ein noch stärkeres Wachstum. Das EBIT lag bei -1,4 Mio. Euro und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahr (H1 2018: -1,8 Mio. Euro). Der sich immer konkreter abzeichnende Brexit belastet das UK-Geschäft weiterhin. "Wir sind durchaus zufrieden, in diesem schwierigen Umfeld dennoch moderate Zuwächse zu verzeichnen. Die Prognosen für den europäischen Online-Druck-Markt mit Ausnahme von UK sind aus unserer Sicht aber unverändert positiv. Mit unserer hocheffizienten Online-Druckerei bei SAXOPRINT in Dresden sind wir zudem hervorragend aufgestellt. Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir daher eine weiter positive Umsatzentwicklung", so Friege. CEWE RETAIL: Weitere Fokussierung auf Fotofinishing-Produkte CEWE verzichtet bewusst und konsequent auf margenschwache Hardware-Umsätze im Einzelhandel und fokussiert sich stark auf den Absatz von Fotofinishing-Produkten. Dieses Vorgehen reduzierte, wie bereits auch schon in den Vorjahren, strategie- und saisongemäß den Hardware-Umsatz im Einzelhandel weiter: Im ersten Halbjahr 2019 erreichte der Umsatz 21,0 Mio. Euro, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber dem Vorjahr (2018: 23,3 Mio. Euro). Trotz dieses Umsatzrückgangs lag das EBIT mit -0,7 Mio. Euro dabei auf Vorjahresniveau (2018: -0,7 Mio. Euro) im saisonbedingt traditionell negativen ersten Halbjahr. Der Einzelhandel bleibt dabei ein wachsender Absatzkanal für Fotofinishing-Produkte, die im Geschäftsfeld Fotofinishing ausgewiesen werden. Auch im Fotohardware-Einzelhandel ist typischerweise das vierte Quartal maßgebend für die Erträge. Weltgrößter Fotowettbewerb "Our world is beautiful" - Dritter TIPA-Award für CEWE CEWE hat im ersten Halbjahr 2019 für einen neuen Rekord gesorgt: Mit 448.152 internationalen Einreichungen ist der CEWE Photo Award "Our world is beautiful" nun der weltgrößte Foto-Wettbewerb. Ende September wird eine hochkarätig und international besetzte Jury - mit dem französischen Star-Fotografen Yann Arthus-Bertrand als Jury-Vorsitzenden - im Naturhistorischen Museum in Wien den Sieger küren. Für das neue Produkt "hexxas" erhielt CEWE im April 2019 - und damit bereits insgesamt zum dritten Mal - den TIPA-Award (Technical Image Press Association-Preis), eine der renommiertesten Branchen-Auszeichnungen überhaupt. Mithilfe der sechseckigen Fotokacheln "hexxas" lassen sich Collagen oder Mehrteiler im außergewöhnlichen Format in Szene setzen. "Für unsere Innovationskraft spricht, dass hexxas aus einem internen "Hackathon" hervorgegangen sind. So hat sich "agil" ein Team von CEWE-Mitarbeitern gebildet, die das neue Produkt dann selbständig entwickelt haben", freut sich Christian Friege. Zusammen mit den zwei TIPA-Titeln, die WhiteWall bereits erhalten hat, besitzt die CEWE-Gruppe nun insgesamt fünf Auszeichnungen. CEWE weiterhin solide finanziert - substantielle Wertsteigerung des Unternehmens Mit einer Eigenkapitalquote von 46,4 % zum 30.06.2019 ist CEWE weiterhin sehr solide finanziert. Ohne die 2019 gemäß IFRS 16 neu eingeführte Leasingbilanzierung und damit einhergehende Bilanzverlängerung liegt die Eigenkapitalquote vorjahresvergleichbar sogar bei starken 53,3 % (30.06.2018: 54,9 %). CEO Christian Friege: "Wir wachsen sowohl organisch als auch durch unsere sorgfältig geplanten Zukäufe wie zuletzt WhiteWall. Mit dieser Strategie verfolgen wir auch in Zukunft unser Ziel, den Wert des Unternehmens weiter zu steigern." Ergebnisse nach Geschäftsfeldern im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2019 CEWE Einheit Q2 2018 Q2 2019 H1 2018 H1 2019 (1) Fotofinishing Fotos Mio. 432,4 453,0 898,3 959,3 Stck. CEWE FOTOBUCH Tsd. 1.121,1 1.232,1 2.369,1 2.566,0 Stck. Umsatz Mio. Euro 85,9 97,2 180,3 200,8 EBIT Mio. Euro -1,8 -1,2 -0,4 1,8 Effekte aus Mio. Euro -0,6 -0,6 -1,0 -1,2 Kaufpreisallokationen EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -1,2 -0,6 0,7 3,0 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 12,4 10,6 23,3 21,0 EBIT Mio. Euro -0,2 -0,3 -0,7 -0,7 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 24,7 25,0 49,1 50,2 EBIT Mio. Euro -1,5 -1,1 -1,8 -1,4 Effekte aus Mio. Euro -0,3 -0,1 -0,5 -0,3 Kaufpreisallokationen Integrationskosten Mio. Euro -0,3 --- -0,5 --- LASERLINE EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -0,9 -0,9 -0,9 -1,1 (4) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 1,0 1,3 1,8 2,6 EBIT Mio. Euro -0,6 -0,9 -1,0 -1,2 CEWE Konzern Einheit Q2 2018 Q2 2019 H1 2018 H1 2019 Umsatz Mio. Euro 122,9 132,8 252,7 272,0 EBIT Mio. Euro -3,6 -3,2 -3,0 -0,9 Sondereffekte Mio. Euro -1,2 -0,7 -2,0 -1,5 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -2,4 -2,4 -1,0 0,6 EBT Mio. Euro -3,2 -3,2 -3,0 -1,2 Ergebnis nach Steuern Mio. Euro -2,6 -2,1 -2,7 -1,0 Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Erläuterung zu den berichteten Zahlen Der hier dargestellte CEWE-Gruppenumsatz sowie das Gruppen-EBIT sind für die aktuelle Berichtsperiode wie auch für die Vorjahreswerte gemäß IFRS 5 ohne die zur Veräußerung gehaltene Konzerngesellschaft futalis gezeigt, die als "discontinued operation" in der Segmentberichterstattung jedoch weiterhin im Geschäftsfeld "Sonstiges" enthalten ist. Ferner sind die Vorjahreswerte aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokationen für die in 2018 akquirierten Unternehmen Cheerz und Laserline angepasst. Erläuterungen zur Tabelle "Ergebnisse nach Geschäftsfeldern" (1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale, z.B. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations) Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de Internet: cewe.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , cewe-print.de , viaprinto.de , saxoprint.de, laser-line.de Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD, CEWE SERVICE und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad(c) oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Finanzterminkalender: (soweit terminiert) 24.09.2019 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2019 25.09.2019 Baader Investment Conference 2019 13.11.2019 Veröffentlichung Zwischenmitteilung Q3-2019 13.11.2019 Pressemitteilung zur Zwischenmitteilung Q3-2019 25.11.2019 Deutsches Eigenkapitalforum 2019 Über CEWE: Der innovative Foto- und Online-Druckservice ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro. Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. 13.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg Deutschland Telefon: +49 (0)441 40 4-1 Fax: +49 (0)441 40 4-42 1 E-Mail: IR@cewe.de Internet: www.cewe.de ISIN: DE0005403901 WKN: 540390 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 855855 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 855855 13.08.2019 ISIN DE0005403901 AXC0049 2019-08-13/07:00