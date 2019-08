EQS Group-Media / 2019-08-13 / 06:53 *SHAKTI COIN -- DER "FEHLENDE HAMMER" IN DER MISSLUNGENEN GLOBALISIERUNG* *BERKELEY, Kalifornien (13. August 2019) - *Die Shakti Coin, ein einzigartiges Blockchain-Ökosystem, erscheint als dringend benötigtes globales Werkzeug, als Hammer, der exorbitante Devisengebühren zerschlagen wird. Nachdem sie zwei Jahrzehnte lang die Hauptlast der misslungenen Globalisierung getragen haben, können Communities auf der ganzen Welt endlich aufatmen. Dank dem Aufkommen der Shakti Coin, einer Kryptowährung, die auf die Bedürfnisse gewöhnlicher Menschen abgestimmt wurde, wird die Globalisierung bald vielleicht doch noch gelingen. Die Globalisierung sorgte für eine verbesserte Lebensqualität bei Menschen aus Entwicklungsländern und Communities auf der ganzen Welt. Allerdings unterstützte sie größtenteils die Interessen der Reichen und der multinationalen Unternehmen, und das auf Kosten aller Anderen. Die Swiss Shakti Foundation ist der Meinung, dass das Versprechen der Globalisierung fehlschlug, weil es keine universelle Währung gibt. Arbeiter auf der ganzen Welt verwenden Hammer als universelles Werkzeug, jedoch gibt es keine einzige universelle Währung, die global für Händler verfügbar ist. Die Shakti Coin, die durch Satoshi Nakamotos Bitcoin-Innovation entstand, stellt ein solches Werkzeug in Form einer einzigen universellen Währung für jede Community dar. Das Konzept der Shakti Coin orientiert sich an Eltern, Kindern und Communities, die Bildungsarbeit leisten. Diese Kryptowährung ist wirklich außergewöhnlich, in dem Sinne, dass sie nicht durch die Rechenleistung abgebaut wird, sondern es wird dafür gesorgt, dass sich eine breite Masse an der Bildungsarbeit beteiligt; dabei wird ein neues Protokoll namens Proof-of-Effort (PoE) verwendet, das jede Familie auf diesem Planeten belohnt. "Es gibt nur wenige Ressourcen auf der Erde, die so knapp oder leistungsstark sind wie ein vollständig entwickelter menschlicher Intellekt. Dies ist einer der Gründe, warum wir diese kostbare Ressource als Grundlage der neuen globalen Währung gewählt haben", sagte einer der Milky Way Gründer von Shakti Coin. Die Shakti Coin könnte aufgrund ihres festen Wertes von 5 $ ein Katalysator für soziale Veränderungen sein. In einer Zeit, in der viele Kryptowährungsprojekte für Unternehmensgewinne ins Leben gerufen werden, hat die Swiss Shakti Foundation einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen, um Einzelpersonen und Communities zu helfen, ihr wahres Potenzial auszuschöpfen. Über Shakti Coin: Das Shakti Coin-Projekt ist eine internationale Basisinitiative, die unabhängig von Industrie, Regierung, Religion oder politischen Parteien ist. Weitere Infos unter https://www.shakticoin.com [1]. Medienkontakt: Swiss Shakti Foundation secretariat@shakticoin.com Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/shakti/856287.html [2] Bildunterschrift: SHAKTI COIN -- THE 'MISSING HAMMER' Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XLNCANXXNC [3] Dokumenttitel: SHAKTI COIN -- DER 'FEHLENDE HAMMER' IN DER MISSLUNGENEN GLOBALISIERUNG Emittent/Herausgeber: Swiss Shakti Foundation Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung 856287 2019-08-13 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=386eadbf7a05e2df3c39140464fd5043&application_id=856287&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f686b5931120e8e9da0f20ff4ceccee8&application_id=856287&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=62872c74d554e66212e5f6bcfd23b40e&application_id=856287&site_id=vwd&application_name=news

