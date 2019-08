4SC AG erhält Meilensteinzahlung von Link Health - Link Health startet klinische Phase-I-Studie mit LH031 (4SC-205) in fortgeschrittenen soliden Tumoren oder Lymphomen DGAP-News: 4SC AG / Schlagwort(e): Kooperation/Studie 4SC AG erhält Meilensteinzahlung von Link Health - Link Health startet klinische Phase-I-Studie mit LH031 (4SC-205) in fortgeschrittenen soliden Tumoren oder Lymphomen 13.08.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 4SC AG erhält Meilensteinzahlung von Link Health - Link Health startet klinische Phase-I-Studie mit LH031 (4SC-205) in fortgeschrittenen soliden Tumoren oder Lymphomen Planegg-Martinsried, 13. August 2019 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard: VSC) hat heute bekanntgegeben, dass sie eine Meilensteinzahlung in Höhe von einem einstelligen Millionenbetrag in Euro von ihrem Partner Guangzhou Link Health Pharma Co., Ltd (Link Health) erhalten hat. Die Zahlung erfolgte im Rahmen der Lizenz- und Entwicklungspartnerschaft für den Krebswirkstoff 4SC-205. Im Rahmen des Vertrags aus dem Jahr 2016 hat Link Health von 4SC die exklusiven Lizenzrechte für die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von 4SC-205 in China, Hongkong, Taiwan und Macao erhalten und ist für die Durchführung und Finanzierung der klinischen Entwicklung von 4SC-205 verantwortlich. Dr. Yan Song, CEO von Link Health, sagt: "Wir haben eine unverblindete, Phase-I Dosiseskalations-Studie gestartet, in welcher wir die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von oral verabreichtem LH031 (4SC-205) in erwachsenen Patienten mit soliden Tumoren oder Lymphomen untersuchen. Sekundäre Studienziele umfassen unter anderem die Analyse der potenziellen Wirksamkeit des Medikamentenkandidaten gegen Krebs." Dr. Jason Loveridge, CEO von 4SC, kommentiert: "Wir freuen uns, dass unser chinesischer Partner die Entwicklung von 4SC-205 erfolgreich fortgeführt und die erste klinische Studie mit unserem Medikamentenkandidaten in Asien gestartet hat. Wir bei der 4SC konzentrieren uns auf die Weiterentwicklung unserer Medikamentenkandidaten Resminostat und Domatinostat und auch die gewinnbringende Verpartnerung unserer nicht zum Kerngeschäft gehörender Projekte schreitet weiterhin gut voran." - Ende der Pressemitteilung - Weitere Informationen Über 4SC Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen. Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und umfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat und Domatinostat. 4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten. 4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2019) und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard: VSC; ISIN: DE000A14KL72). Über Link Health Link Health ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Medikamente für hohen medizinischen Bedarf entwickelt. Es verfügt über eine Pipeline von 5 Medikamentenkandidaten im klinischen Stadium und einem Produkt, das von der NDA in China geprüft wird. Link Health hat seinen Hauptsitz in China und hat ein europäisches Büro in den Niederlanden, um die Zusammenarbeit mit globalen biopharmazeutischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen weiter zu stärken. Mehr Informationen finden sich unter www.healthinlink.com. Über 4SC-205 4SC-205 ist ein Wirkstoff zur Behandlung von Krebs, der das Kinesin-Spindel-Protein Eg5 (KIF11) hemmt, das bei der Teilung und Vermehrung von Krebszellen eine wichtige Rolle spielt. Zellteilungs-Hemmer sind wirksame Krebstherapien, haben jedoch schwerwiegende Nebenwirkungen auf das periphere Nervensystem. Demgegenüber spielt diese Art von Nebenwirkungen bei 4SC-205 keine wesentliche Rolle. 4SC-205 ist nach bestem Wissen von 4SC derzeit der einzige oral verabreichte Eg5-Inhibitor in der klinischen Entwicklung. 4SC-205 wird oral in niedriger Dosierung täglich verabreicht, damit die Substanz konstant im Körper verfügbar ist und ununterbrochen wirken kann. In verschiedenen präklinischen Studien wurde die Effektivität von 4SC-205 gegen Krebszellen bestätigt. In der Phase-I-Studie AEGIS hat sich die Substanz als verträglich erwiesen, zudem haben sich erste Anzeichen auf Wirksamkeit gezeigt. Die Substanz wurde für die Weiterentwicklung in China, Hongkong, Taiwan und Macao an Link Health auslizensiert. 4SC kann die von Link Health gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um die Weiterentwicklung von 4SC-205 auch in anderen Teilen der Welt - ggf. auch über weitere unabhängige Partnerschaften - voranzutreiben. Zukunftsbezogene Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Kontakt
ir-pr@4sc.com
+49 89 700763-0

13.08.2019 4SC AG
Fraunhoferstr. 22
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Telefon: +49 89 700763-0
Fax: +49 89 700763-29
E-Mail: ir-pr@4sc.com
Internet: www.4sc.com
ISIN: DE000A14KL72
WKN: A14KL7