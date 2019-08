13. August 2019

Austritte aus der Konzern- und Geschäftsleitung sowie Ernennung neue CEO und neuer CFO für Bank Cler

Mariateresa Vacalli, bisher Chief Digital Officer (CDO) der Basler Kantonalbank, wird per 1. September 2019 neue Chief Executive Officer (CEO) der Bank Cler und scheidet deshalb auf Ende August 2019 aus der Konzern- und Geschäftsleitung der Basler Kantonalbank aus. Sie übernimmt die Unternehmensführung der Bank Cler, nachdem die bisherige Geschäftsleitung auf eigenen Wunsch die Bank verlassen wird. Der bisherige Chief Credit Officer der BKB, Philipp Lejeune, wechselt sodann als neuer Chief Financial Officer (CFO) zur Bank Cler.

Die bisherige Geschäftsleitung wird die Bank Cler auf eigenen Wunsch verlassen. Damit treten Sandra Lienhart (CEO) und Peter Schnellmann (Leiter Vertrieb) auch aus der Konzernleitung der Basler Kantonalbank (BKB) aus.



Mariateresa Vacalli stärkt digitales Know-how an der Spitze der Bank Cler

Um das digitale Know-how an der Spitze der Bank Cler zu verstärken, wurde Mariateresa Vacalli per 1. September 2019 zur neuen CEO der Bank Cler ernannt. Damit scheidet sie als Mitglied der Geschäftsleitung der BKB per Ende August 2019 aus. Mariateresa Vacalli ist seit Oktober 2018 im Konzern BKB tätig und war bisher als CDO für die digitale Transformation zuständig.

Wie bereits mitgeteilt, wird die Konzernleitung der Basler Kantonalbank ab dem 1. September 2019 aus der Geschäftsleitung der BKB bestehen. Als CEO der Bank Cler wird Mariateresa Vacalli aber weiterhin an den Sitzungen der Konzernleitung teilnehmen.

Konzerninterner Wechsel im Bereich Finanzen und Risiko

Philipp Lejeune, bisheriger Chief Credit Officer der BKB, wechselt sodann als neuer Leiter Finanzen und Risiko zur Bank Cler und übernimmt damit die Funktion des CFO.

