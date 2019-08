adesso verzeichnet im zweiten Quartal 2019 bislang höchsten Lizenzumsatz der in|sure Produktfamilie für die Versicherungswirtschaft DGAP-News: adesso AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge adesso verzeichnet im zweiten Quartal 2019 bislang höchsten Lizenzumsatz der in|sure Produktfamilie für die Versicherungswirtschaft 13.08.2019 / 07:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. adesso verzeichnet im zweiten Quartal 2019 bislang höchsten Lizenzumsatz der in|sure Produktfamilie für die Versicherungswirtschaft Die adesso insurance solutions GmbH verzeichnet den bisher höchsten Lizenzumsatz eines Quartals mit der eigenen in|sure Produktfamilie für die Versicherungswirtschaft. Das mit Lizenzen umgesetzte Volumen erreichte allein in den ersten sechs Monaten 2019 über 9 Mio. EUR und liegt damit bereits deutlich über dem Gesamtjahreswert 2018. Neben zwei Kundensituationen in der Sparte "Krankenversicherung" gelang zusätzlich ein Abschluss in der "Lebensversicherung" als Erweiterung auf eine Konzernlizenz. Bereits im ersten Quartal 2019 trugen Basislizenzen für den im Mai gelaunchten neuen Online-Gewerbeversicherer der Provinzial NordWest zum Umsatzvolumen bei. Zum ersten Mal stellte adesso hier die vollständige Anwendungslandschaft und IT-Architektur eines Versicherers aus der Cloud zur Verfügung und übernimmt seitdem auch deren Betrieb. Die dynamische Geschäftsentwicklung der adesso insurance solutions GmbH ist Ausdruck der hohen Nachfrage nach flexiblen und gleichzeitig kosteneffizienten Standardprodukten für die Unterstützung der gestiegenen Anforderungen im Versicherungsmarkt. So sorgt die schlanke und releasefähige Systemarchitektur von in|sure für eine deutliche Reduktion der Betriebskosten und bietet als eine der modernsten Anwendungen führende Rechenkerne für die Gestaltung und Verwaltung zeitgemäßer Versicherungsprodukte. Die jüngsten Beauftragungen durch namhafte Versicherungsunternehmen unterstreichen die Wettbewerbsfähigkeit und technologische Reife der Lösung über sämtliche Sparten. Auch für den weiteren Jahresverlauf ist die Vertriebspipeline für in|sure-Abschlüsse vielversprechend. So befindet sich adesso bei mehreren Versicherungen bereits in fortgeschrittenen Gesprächen. adesso Group Die adesso Group ist mit über 3.400 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2018 von 375,5 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa, der Türkei und den USA sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchen-spezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 und 2018 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de 13.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Adessoplatz 1 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 855877 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 855877 13.08.2019 ISIN DE000A0Z23Q5 AXC0070 2019-08-13/07:32