The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0485252800 PFB.SCHW.HYP 19/27 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0485252818 PFB.SCHW.HYP 19/34 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0485252826 PFB.SCHW.HYP 19/44 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000LB13CN2 LBBW STUFENZINS 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13CQ5 LBBW STUFENZINS 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB27N9 NORDLB 3 PH.BD. 12/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB27Q2 NORDLB 5 PH.BD. 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US444859BK72 HUMANA 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US444859BL55 HUMANA 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA XS2036838634 SWISSPO.FIN. 19/24 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2036842230 SWISSPO.FIN. 19/25 REGS BD01 BON EUR N

CA 3R6N XFRA CA77929Q4051 ROUTE1 INC. EQ00 EQU EUR N

CA 4XT XFRA CA98421R1055 XPHYTO THERAPEUTICS EQ00 EQU EUR N

CA TMJ XFRA US37959E1029 GLOBE LIFE INC. DL 1 EQ00 EQU EUR N

CA 1D6 XFRA US69121K1043 OWL ROCK CAP.CORP. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA ETSA XFRA FR0011550672 BNPPEFR-ST.EUR.600 H EQ01 EQU EUR Y