FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.223 EUR

206G XFRA US44331T1043 HUATEI SECS.CO GDR S/10 0.380 EUR

4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.116 EUR

2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.589 EUR

45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.330 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR

1BA XFRA US8723071036 TCF FINL CORP. 0.313 EUR