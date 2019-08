FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.259 EUR

AT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.277 EUR

AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.295 EUR

FDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.272 EUR

AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.143 EUR

F1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR. 0.014 EUR

PS8 XFRA US7415111092 PRICESMART INC. DL-,0001 0.313 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.067 EUR

LAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.013 EUR

VGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.120 EUR

EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.498 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR

3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.277 EUR

CQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10 0.001 EUR

SU4 XFRA AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. 0.265 EUR

CWW XFRA AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.393 EUR

DLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.027 EUR

HWY XFRA US0193301092 ALLIED MOTION TECHS DL-01 0.027 EUR

AEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.525 EUR

SMWN XFRA DE000A1RFMZ1 SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N. 0.200 EUR

PEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A 0.268 EUR

ST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.125 EUR

SRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.205 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.053 EUR

11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS 0.460 EUR

HCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.777 EUR

7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.179 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.152 EUR

59S XFRA AU000000SCG8 SCENTRE GROUP UTS 0.068 EUR

MO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.223 EUR

SP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.491 EUR

0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.098 EUR

SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.179 EUR

OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.313 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR