FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020

M04 XFRA KYG607441022 MGM CHINA HLDGS LTD HD 1 0.011 EUR

RMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.035 EUR

2PN XFRA PLPHN0000014 POLSKI HLDG NIER. B-1-ZY1 0.095 EUR

ZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION N.A. 0.304 EUR

UPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01 0.268 EUR

WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.161 EUR

TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.304 EUR

TJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1 0.205 EUR

SYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTS 0.134 EUR

SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.487 EUR

SG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.422 EUR

RME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.348 EUR

PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.205 EUR

XWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.152 EUR

MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.411 EUR

MMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.223 EUR

LLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.576 EUR

KOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.143 EUR

KM1N XFRA US4883602074 KEMET CORP. NEW DL-,01 0.045 EUR

KLA XFRA US4824801009 KLA CORP. DL -,001 0.670 EUR

JBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.071 EUR

INP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.447 EUR

OLZ XFRA US45031U1016 ISTAR INC. A DL -,001 0.089 EUR

WXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.071 EUR

HR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.268 EUR

GRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.241 EUR

PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.324 EUR

DUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.192 EUR

CUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.214 EUR

ENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.179 EUR

CXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.203 EUR

HOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.257 EUR

C4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.268 EUR

SR41 XFRA MHY7546A1221 SCORPIO BULKERS DL-,01 0.018 EUR