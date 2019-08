FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1

CJ1 XFRA NO0010379266 NORWEGIAN ENERGY CO.

XFRA CA77929Q1081 ROUTE1 INC.

3T9 XFRA AU0000025231 PENSANA METALS LTD