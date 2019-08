Der Elektronikhändler Ceconomy (Ceconomy St) hat seinen Nettoverlust im dritten Quartal reduziert. In den drei Monaten bis Ende Juni verbesserte sich der Fehlbetrag im fortgeführten Geschäft von 104 Millionen auf 48 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...