Viscom AG: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 liegt hinter den Erwartungen, Anpassung der Prognose für 2019 DGAP-News: Viscom AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht Viscom AG: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 liegt hinter den Erwartungen, Anpassung der Prognose für 2019 13.08.2019 / 07:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Viscom AG: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 liegt hinter den Erwartungen, Anpassung der Prognose für 2019 Umsatz: 42.395 TEUR (Vj.: 42.892 TEUR) Auftragseingang: 40.044 TEUR (Vj.: 48.789 TEUR) Auftragsbestand: 22.619 TEUR (Vj.: 25.674 TEUR) EBIT: 1.611 TEUR (Vj.: 4.602 TEUR) EBIT-Marge: 3,8 % (Vj.: 10,7 %) Hannover, 13.08.2019 - Der Geschäftsverlauf der Viscom AG (ISIN DE0007846867) entwickelte sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 eher verhalten. Mit 40.044 TEUR lag der Auftragseingang um rund 18 % unter dem Vorjahreswert von 48.789 TEUR. Hierin spiegelt sich die Vorsicht und die damit einhergehende Investitionszurückhaltung der Kunden in den Viscom-Kernmärkten wider. Insbesondere im Automobilzulieferbereich sowie in den Bereichen Unterhaltungs- und Haushaltselektronik war diese Zurückhaltung spürbar. Gleichwohl lagen die Umsatzerlöse mit 42.395 EUR auf dem Niveau des Vorjahres (42.892 TEUR). Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2019 verringerte sich auf 22.619 TEUR (Vj.: 25.674 TEUR) und entspricht einer Auslastung von rund drei Monaten. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) betrug 1.611 TEUR im ersten Halbjahr 2019 (Vj.: 4.602 TEUR). Dies entsprach einer EBIT-Marge von 3,8 % (Vj.: 10,7 %) und lag damit unter dem korrespondierenden Vorjahreswert. Maßgeblich wurde das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit durch erhöhte Personalaufwendungen aufgrund der vorgenommenen Kapazitätserweiterung, höhere Wertberichtigungen auf Vorräte sowie geringere aktivierte Eigenleistungen belastet. Das Periodenergebnis ist gegenüber dem Vorjahr von 3.578 TEUR auf 1.322 TEUR gesunken. Mit rund 64 % der Umsätze war Europa die mit Abstand stärkste Region des Viscom-Konzerns und erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 einen Umsatz von 27.330 TEUR (Vj.: 25.724 TEUR). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lag der Umsatz damit um rund 6 % höher. Dies resultierte schwerpunktmäßig aus einem gestiegenen Systemumsatz. Der Umsatz im Heimatmarkt Deutschland betrug 15.399 TEUR (Vj.: 12.556 TEUR). Das Segmentergebnis in der Region Europa betrug 1.372 TEUR (Vj.: 3.740 TEUR), welches einer Marge von 5,0 % (Vj.: 14,5 %) entspricht. Maßgeblich für diesen Rückgang waren die bereits im Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit erläuterten Effekte. Der Viscom-Konzern verzeichnete weiterhin eine gute Nachfrage in den Regionen Mexiko, USA und Kanada. Im Bereich der Automobilzulieferindustrie schwankte die Investitionsbereitschaft, in den übrigen Branchen war die Nachfrage der Viscom-Kunden weiterhin hoch. In der Region Amerika erhöhte sich der Segmentumsatz von 4.198 TEUR auf 5.838 TEUR. Das Segmentergebnis in der Region betrug 180 TEUR (Vj.: 16 TEUR), welches einer Marge von 3,1 % (Vj.: 0,4 %) entspricht. Die Umsatzerlöse in der Region Asien lagen im ersten Halbjahr 2019 bei 9.227 TEUR (Vj.: 12.970 TEUR). Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2019 waren durch die kundenseitige Investitionszurückhaltung sowie geographischen Verschiebungen bereits platzierter Aufträge nach Europa gekennzeichnet. Darüber hinaus war eine geringere Nachfrage nach Service- und Ersatzteilgeschäften zu beobachten. Diese Faktoren führten zu einem insgesamt geringeren Halbjahresergebnis in Höhe von 5 TEUR (Vj.: 1.126 TEUR). Die korrespondierende EBIT-Marge lag somit bei 0,1 % (Vj.: 8,7 %). Im Vergleich zum ersten Quartal mit einem EBIT von -194 TEUR konnte im zweiten Quartal, vorwiegend bedingt durch eine Umsatzsteigerung, ein EBIT von 199 TEUR erzielt werden. Die Viscom AG geht aktuell von einem sich abschwächenden weltwirtschaftlichen Wachstum aus. Die sich deutlich schwächer entwickelnde Industrieproduktion, vorrangig im Bereich Automotive, lässt - auch für den Viscom-Konzern - auf eine geringere Mengen- und vor allem auch Margenentwicklung im zweiten Halbjahr 2019 schließen. Vor diesem Hintergrund sowie dem Geschäftsverlauf der ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres kann die ursprünglich prognostizierte Ergebnismarge von 10 bis 13 % nicht mehr erreicht werden. Der Vorstand der Viscom AG rechnet nunmehr bei einem Konzernumsatz zwischen 85 und 94 Mio. EUR (bisherige Prognose: 94 bis 100 Mio. EUR) mit einer EBIT-Marge von 5 bis 9 %. Sichergestellt werden soll die Erreichung der angepassten Ziele im zweiten Halbjahr 2019 durch die bereits eingeleiteten Kostenreduzierungsmaßnahmen und eine weitere Intensivierung der vertrieblichen Aktivitäten, vor allem in den Bereichen Computer, Communication und Consumer (3C) sowie Batterieinspektion. Den Konzern-Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2019 finden Sie ab sofort auf der Internetseite www.viscom.com unter der Rubrik Investor Relations. KONZERN-KENNZAHLEN Konzern-Gesamtergebnisrechnung 01.01.-30.06.20- 01.01.-30.06.20- 19 18 Umsatzerlöse TEU- 42.395 42.892 R EBIT TEU- 1.611 4.602 R EBIT-Marge % 3,8 10,7 Periodenergebnis TEU- 1.322 3.578 R Ergebnis je Aktie EUR 0,15 0,40 Mitarbeiter zum Quartalsende 483 458 Konzern-Bilanz 30.06.2019 31.12.2018 Aktiva Kurzfristige Vermögenswerte TEU- 64.769 67.045 R Langfristige Vermögenswerte TEU- 25.710 14.758 R Gesamtvermögen TEU- 90.479 81.803 R Passiva Kurzfristige Schulden TEU- 19.658 18.659 R Langfristige Schulden TEU- 14.129 3.846 R Eigenkapital TEU- 56.692 59.298 R Gesamtkapital TEU- 90.479 81.803 R Eigenkapitalquote % 62,7 72,5 Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01.-30.06.20- 01.01.-30.06.20- 19 18 Cashflow aus betrieblicher TEU- 2.136 -5.779 Tätigkeit R Cashflow aus TEU- -2.009 -2.634 Investitionstätigkeit R Cashflow aus TEU- -3.435 -5.342 Finanzierungstätigkeit R Finanzmittelbestand Ende der TEU- -940 -2.189 Periode R SEGMENTINFORMATIONEN 01.01.-30.06.201- 01.01.-30.06.201- 9 8 EUROPA Umsatzerlöse TEU- 27.330 25.724 R EBIT TEU- 1.372 3.740 R EBIT-Marge % 5,0 14,5 AMERIKA Umsatzerlöse TEU- 5.838 4.198 R EBIT TEU- 180 16 R EBIT-Marge % 3,1 0,4 ASIEN Umsatzerlöse TEU- 9.227 12.970 R EBIT TEU- 5 1.126 R EBIT-Marge % 0,1 8,7 Konsolidierungsdifferenzen TEU- 54 -280 EBIT R Über Viscom Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert die Viscom AG seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen finden Sie unter www.viscom.com. Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Kontakt: Viscom AG Investor Relations Anna Borkowski Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Tel.: +49-511-94996-861 Fax: +49-511-94996-555 investor.relations@viscom.de 13.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Viscom AG Carl-Buderus-Strasse 9-15 30455 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0) 511 94 996 861 Fax: +49 (0) 511 94 996 555 E-Mail: investor.relations@viscom.de Internet: www.viscom.de ISIN: DE0007846867 WKN: 784686 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 855817 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 855817 13.08.2019 ISIN DE0007846867 AXC0078 2019-08-13/07:55