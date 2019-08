Marathon Petroleum Corp.: Short-Setup mit Kracher-Chance!

Marathon Petroleum Corp.: wenn diese Linie bricht, gibt es bei dieser Öl-Aktie kein Halten mehr.

Symbol:ISIN: US56585A1025: Marathon Petroleum Corp., ein Ölverarbeiter aus Ohio, leidet unter dem Preisverfall des Erdöls und ist seit September 2018 in einem Abwärtstrend. Der Kurs von MPC konnte jeweils nur für wenige Tage auf die Oberseite des 50er-EMA gelangen. Verstärkt wurde der Effekt in jüngster Zeit durch die generelle Schwäche an den Aktienmärkten.Aufgrund der zuletzt starken Earnings und insgesamt sehr soliden Finanzzahlen ist eine Bodenbildung mit Gegenreaktion über den 20er- und 50er-EMA nicht grundsätzlich auszuschließen. Da die Gesamtsituation an den Aktienmärkten und im Ölumsektor aber eher bärisch aussieht, wäre ein Durchbrechen des letzten Pivot-Tiefs von Ende Mai ein extrem starkes Kaufsignal. Das Kursziel läge dann eine Etage tiefer bei 40 USD.Zu erwarten ist, dass sich die Aktie nach dem starken Kursverfall etwas in einer Seitwärtsbewegung erholt. Als Einstiegssignal wäre dann eine rote Tageschlusskerze unter der Marke von 45,47 USD zu werten. Der Stopp Loss wäre dann oberhalb der Hochs der Seitwärtsbewegung zu setzen. Earnings sind erst wieder für Ende Oktober vorgesehen, somit bleibt ausreichend den möglichen weiteren Preisverfall im Ölsektor mit einem Leerverkauf zu nutzen.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/mpc-short-setup-mit-kracher-chance/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in MPC.