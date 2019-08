Die US-Bank JPMorgan hat GlaxoSmithKline mit "Neutral" und einem Kursziel von 1700 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Auf kurze Sicht dürfte der Kurs des Pharmakonzerns vom Brexit und den damit zusammenhängenden Wechselkursbewegungen beeinflusst werden, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere erheblich von einem schwächeren britischen Pfund. Das Kursziel decke sich mit dem aktuellen Kurs, daher laute die Empfehlung "Neutral"./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 22:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-08-13/08:05

ISIN: GB0009252882