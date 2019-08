Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando nach Treffen mit Investoren und Managern von 50 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Online-Modehändler habe bis dato sein Partnerprogramm erfolgreich ausgebaut, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche die einzigartigen Wettbewerbsvorteile des Unternehmens. Malek erhöhte ihre Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bis 2021./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 19:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000ZAL1111