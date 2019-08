Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Shinko Electric Industries +1,59% auf 6,536, davor 5 Tage im Minus (-13,47% Verlust von 7,44 auf 6,43), Baxter International -0,43% auf 85,6, davor 4 Tage im Plus (4,96% Zuwachs von 81,91 auf 85,97), Sony -1,32% auf 49,635, davor 4 Tage im Plus (5,56% Zuwachs von 47,65 auf 50,3), Travelers Companies -1,86% auf 146,3, davor 4 Tage im Plus (3,57% Zuwachs von 143,93 auf 149,07), Sartorius -0,97% auf 174,3, davor 4 Tage im Plus (2,03% Zuwachs von 172,5 auf 176), NetEase -3,19% auf 235,14, davor 4 Tage im Plus (14,64% Zuwachs von 211,88 auf 242,9), Delivery Hero -1,41% auf 45,51, davor 4 Tage im Plus (9,15% Zuwachs von 42,29 auf 46,16), American Express -1,76% auf 123,95, davor 4 Tage im Plus (4,51% Zuwachs von 120,72 auf 126,17), Fitbit -7,14% auf 3,19, davor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...