Lausanne (ots) - Auch 2019 bleiben die Schweizer und Schweizerinnen ihren Versicherungen treu. Mit den Leistungen zufrieden, legen sie nichtsdestoweniger Wert auf qualitative Serviceleistungen und achten ganz besonders auf das Prämienniveau. Dies sind übrigens die zwei wichtigsten Elemente, welche die Versicherten dazu bewegen, den Anbieter zu wechseln oder beizubehalten.



Jedes Jahr zieht das Vergleichsportal bonus.ch Bilanz über die Autoversicherungen in der Schweiz. Über 1'000 Nutzer und Nutzerinnen nahmen sich Zeit, die Fragen einer Umfrage mit den folgenden Kategorien zu beantworten: Klarheit der übermittelten Informationen, Bearbeitung der Schadensfälle, Erstattungsfrist, Preis-Leistungsverhältnis und Kundenservice. Die Antworten wurden in Noten zwischen 1 und 6 umgewandelt, wobei 6 die beste Note ist. Hier die Erkenntnisse, die aus der Studie gewonnen wurden.



2019 wechselten nur 8.7% der Schweizer ihren Versicherer. Zwar liegt diese Zahl etwas höher als in 2018, doch bleibt sie das fünfte Jahr in Folge unter der 10%-Grenze. Im Allgemeinen sind die Versicherer also ihrem Anbieter treu und verspüren nicht das Bedürfnis, die Versicherung zu wechseln, trotz einem immer härter umkämpften Markt mit attraktiven Preisen und Produkten.



Die Qualität der Serviceleistungen (45.1%) ist der Hauptgrund, warum die Versicherungsnehmer den gleichen Versicherer behalten. Die anderen Kriterien sind das Prämienniveau (27.6%), die gewährten Leistungen (21.1%) und das Verpassen der Kündigungsfrist (6.2%). Dagegen erklärt sich ein Versicherungswechsel vor allem durch das Prämienniveau (36.5%) oder durch den Erwerb eines neuen Fahrzeugs (23.5%).



Im Vergleich zum letzten Jahr bleibt die Durchschnittsnote der globalen Zufriedenheit gleich. Sie beträgt 5.2 ("gut"). Diese Zahlen spiegeln die grosse Konkurrenz auf dem Markt der Autoversicherungen wieder, denn die Abweichungen bei den Noten der verschiedenen Anbieter sind aufs Neue relativ gering.



Die Mobiliar behauptet aufs Neue ihren Spitzenplatz! Für das 7. Jahr in Folge erhält sie die beste Note der Schweizer (5.5). Es kommt noch besser: ihre leichte Verbesserung im Vergleich zu 2018 (+ 0.1) ermöglicht ihr, die Bewertung "sehr gut" zu ergattern. Direkt dahinter auf dem zweiten Platz befindet sich wie im letzten Jahr Vaudoise mit der Note 5.4 "gut". Axa Winterthur ist Podiumsdritte (5.3).



Das Preis-Leistungsverhältnis ist für die Schweizer und Schweizerinnen ein wichtiger Faktor, der mit der Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Als Beweis dafür gilt der ständige Zuwachs der Besuche und der Prämienberechnungen in der Autoversicherungsrubrik von bonus.ch. Seit der Lancierung des Vergleichsportals wurden 3.8 Millionen Prämien berechnet. So viel steht fest: es ist äusserst wichtig, seine Situation neu zu evaluieren und sie gegebenenfalls anzupassen, wenn der Versicherungsvertrag ausläuft.



Detaillierte Analyse, Tabellen und Grafiken: https://www.bonus.ch/Pdf/2019/Autoversicherung.pdf



Direktzugang zu den Zufriedenheitsnoten der Autoversicherer: https://www.bonus.ch/zrU3Z3W.aspx



Direktzugang zum Prämienvergleich der Autoversicherungen: https://www.bonus.ch/zrN3J4U.aspx



