flatex Morning-news Öl (Brent): In der abgelaufenen Handelswoche publizierte die ...

In der abgelaufenen Handelswoche publizierte die Internationale Energieagentur (IEA) ihren monatlichen Bericht zum Ölmarkt. Aufgrund der trüben Konjunkturaussichten revidierte die IEA ihre Schätzung zur globalen Ölnachfrage für 2019 um 100.000 Fass pro Tag und für 2020 mit 50.000 Fass pro Tag nach unten. Man geht nun von einer Nachfrage von 1,1 Millionen Fass pro Tag in 2019 und 1,3 Millionen Fass pro Tag in 2020 aus.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 11. Juli 2019 von 67,27 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 07. August 2019 bei 55,88 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 60,24/61,58/62,92/64,59 und 67,28 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 55,88 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 53,19/51,52 und 48,84 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000MF7AC99 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Oct19

Short: DE000MF7AC65 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Oct19

