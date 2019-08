Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LafargeHolcim von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 59 Franken angehoben. Das neue Management des Baustoffkonzerns habe in puncto Kostensenkungen, Schuldenabbau und Umwandlung von Gewinn in Liquidität geliefert, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies hätten die guten Geschäftszahlen für das erste Halbjahr gezeigt. Allerdings habe der Markt diese erfreulichen Entwicklungen bislang nicht ausreichend gewürdigt. Nunmehr sei das Risiko-Rendite-Profil der Aktien attraktiv./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2019 / 21:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN CH0012214059

AXC0102 2019-08-13/08:35