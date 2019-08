Die Godewind Immobilien AG(ISIN: DE000A2G8XX3), eine auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat im ersten Halbjahr 2019 ihr auf ertragsteigernde Expansion ausgelegtes Geschäftsmodell weiter erfolgreich umgesetzt. Im ersten Halbjahr 2019 hat Godewind fünf weitere Kaufverträge für Büroimmobilien mit einem Bruttoanschaffungswert in Höhe von rund EUR 466,5 Mio. geclosed. Damit wurde der Bestand per 30. Juni 2019 auf insgesamt neun Objekte ausgebaut. Eine weitere Büroimmobilie, das City Gate in Frankfurt, wurde für einen Bruttokaufpreis von EUR 90,5 Mio. vertraglich gesichert. Der Buchwert der neun Bestandsobjekte betrug am 30. Juni 2019 rund EUR 855 Mio. Der Wert des Gesamtportfolios inklusive des Objekts City Gate beträgt somit aktuell etwa EUR 950 Mio. Mit dem gezielten Ankauf von Büroobjekten mit umfangreichen Leerstandsflächen wurden die Voraussetzungen für weiteres ertragsreiches Wachstum in den nächsten Jahren geschaffen. Infolgedessen erreicht das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2019 bereits EUR 73,4 Mio. nach EUR 10,1 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2018. Die Funds from Operations (FFO) betragen nun rund EUR 2,8 Mio. nach EUR minus 3,8 Mio. zum 31. Dezember 2018. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einerseits einige neu abgeschlossene Mietverträge noch nicht ertragswirksam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...