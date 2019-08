Marathon Oil - Hier kannst du vom weltweiten Handelskrieg profitieren!

EMA 20 PB Strategie

Symbol:ISIN:US5658491064Das 1887 in Houston, Texas, gegründete Ölunternehmen förderd, produziert und vertreibt Erdöl und Erdgas in Ländern wie den USA, Großbritannien, Lybien und Äquatorialguinea. Mit 2400 Vollzeitangestellten wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Umsatz von 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet, von dem ca. 1,1 Mrd. USD Gewinn übrig blieben. Charttechnisch konnte sich der Wert der allgemeinen weltweiten Unsicherheit in Bezug auf den Handelskrieg trotzdem nicht entziehen, die Aktie befindet sich seit April 2019 in einem starken Abwärtstrend und hat mehr als 35 % an Wert verloren. Mit dem Bruch der letzten Unterstützung bei 13,12 USD scheinen die Bullen die Flinte ins Korn geworfen zu haben, nach der aktuellen Konsolidierung mit dem Pullback bis zum EMA 20 und der ehemaligen Unterstützung dürften in diesem Bereich die Bären wieder die Oberhand gewinnen.Die weltweite Unsicherheit in Bezug auf den Handelskrieg zwischen den USA und China dürfte weiter anhalten, eine Entspannung ist nicht in Sicht. Das wird den Ölpreis und die Weltbörsen auch weiterhin belasten und in Folge dessen Erdöl und Erdgas Konzerne wie Marathon Oil belasten.Der Umkehrstab auf Tagesbasis vom Freitag und die kleine Fortsetzungskerze vom Montag dieser Woche sind eine erste Bestätigung für ein erneutes Abdriften des Kurses. Bei Unterschreiten des Montagstiefs könnten Anleger eine Shortposition eröffnen und über dem Widerstand und dem EMA 20 im Bereich von 13,20 einen Stopp Loss platzieren.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in MRO