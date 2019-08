Die Commerzbank Aktie hat es wieder einmal in die Schlagzeilen geschafft. So wie das in den vergangenen Jahren regelmäßig der Fall war, handelt es sich auch diesmal um eine wenig rühmliche Nachricht. Der Kurs markiert ein neues Allzeittief. Wer Aktien dieses Unternehmens besitzt, der macht jetzt ein trübes Gesicht. Das Geschäftsumfeld ist mau, die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...