Unterföhring (ots) - 13. August 2019. Chris Evans ist einfach ein ganz Guter! Wenn er nicht gerade als "Captain America" die Welt rettet, dann kümmert er sich als sympathischer Loser Frank aufopferungsvoll um seine verwaiste Nichte Mary (Mckenna Grace). Als die aufgeweckte Siebenjährige in die Schule kommt, fällt sofort auf, dass ihre unglaublichen mathematischen Fähigkeiten bereits auf Hochschul-Niveau liegen. Frank muss eine schwere Entscheidung treffen - denn bereits Marys Mutter war Elite-Mathematikerin gewesen, bevor sie sich wegen ihrer schweren Depressionen vor Jahren das Leben nahm ... ProSieben zeigt "Begabt - Die Gleichung eines Lebens" am Samstag, 17. August 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"BEGABT ist nicht der beste oder ausgefeilteste oder originellste Film dieses Jahres - aber er könnte glatt mein Lieblingsfilm werden!" RICHARD ROEPER, CHICAGO SUN-TIMES



"Begabt - Die Gleichung eines Lebens" (OT: "Gifted") Am Samstag, 17. Juli 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2017 Genre: Drama Regie: Marc Webb



