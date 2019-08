Unterföhring (ots) - Wichtig ist aufm Campingplatz! "Promi Big Brother" setzt sich in der Late Prime gegen die Fußballkonkurrenz durch und legt zu: Sehr gute 14,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgen die Geschehnisse im Zeltlager und im Luxuscamp. Auch die "akte 20.19" erzielt mit einem "Promi Big Brother"-Spezial im Anschluss sehr gute 11,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.).



Nach der SAT.1-Show steigert sich auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx auf einen neuen Bestwert dieser Staffel: Starke 5,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer sehen die Show nach der Show mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj.



Das passierte in der Live-Show



Beim Match "Zitterwurf" sollen Theresia, Sylvia Leifheit, Jürgen Trovato und Zlatko antreten. Doch noch bevor das Match beginnt, gibt Jürgen auf. In über sechs Metern Höhe müssen die drei Bewohner Schwimmreifen auf einen Spieß werfen. Ein glückliches Händchen hat dabei nur Zlatko, der einen Treffer erzielt und so einen zusätzlichen Euro für den Einkauf im Zeltlager-Markt erspielen kann. Mit dem Grundbudget von einem Euro je Bewohner blieben damit 9,00 Euro zum Einkaufen - wäre da nicht der Regelverstoß von Chris von Sonntagabend. Der Betrag von 1,79 Euro für eine Packung Weintrauben, die nicht im Einkaufskorb hätte landen dürfen, wird vom Budget abgezogen. Luxus statt Lagerkoller: Die Bewohner des Luxuscamps wählen Theresia zu sich, Hellseherin Lilo von Kiesenwetter wird von den Zuschauern daraufhin ins Zeltlager geschickt.



Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Joey Heindle, Janine Pink, Tobi Wegener, Theresia



Aktuelle Bewohner im Zeltlager: Chris, Eva Benetatou, Ginger Costello Wollersheim, Almklausi, Sylvia Leifheit, Jürgen Trovato, Zlatko, Lilo von Kiesenwetter



Aktuelle News, Interviews, Fotomaterial und alles rund um "Promi Big Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.



"Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August

- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf

Joyn

- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late Night

Show", live auf sixx und auf Joyn Hashtag zur Show: PromiBB



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 13.08.2019 (vorläufig gewichtet)



