BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will mit neuen Maßnahmen den Arbeitsmarkt bei einer sich abkühlenden Konjunktur schützen. Im ZDF-Morgenmagazin sagte der SPD-Politiker, sein Haus plane im Herbst ein "Arbeit-von-morgen"-Gesetz, das Qualifizierung im aktuellen technologischen Wandel erleichtern soll. Auch will sein Haus den Bezug von Kurzarbeitergeld für den Fall eines Konjunktureinbruchs erleichtern.

Die Bundesagentur für Arbeit habe Rücklagen gebildet für schwierige Zeiten. "Wenn wir zum Beispiel in eine Situation kommen, in der man verstärkt auch wieder Kurzarbeitergeld zahlen muss, um Arbeit zu finanzieren statt Arbeitslosigkeit, also die Rücklagen sind da", sagte Heil. "Wir wollen die Instrumente jetzt scharf schalten, falls wir es brauchen. Noch sind wir auf breiter Front noch nicht so weit, aber ich möchte, falls das passiert, dass wir gut gerüstet sind."

Angesichts des technologischen Wandels und Digitalisierung in der Industrie gehe es auch darum, Weiterbildung zu erleichtern, denn die Anforderungen änderten sich. "Und da wollen wir Investitionen von Unternehmen in Weiterbildung noch stärker fördern", sagte Heil. Dies helfe bei der Fachkräftesicherung.

