An der Wall Street haben die Bären das Zepter in der Hand. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq mussten am Montagabend kräftige Verluste hinnehmen. Und auch an den asiatischen Börsen dominierten heute Morgen die roten Vorzeichen. Zum Handelsstart kann sich der deutsche Aktienmarkt diesem Negativtrend nicht widersetzen und rutscht zeitweise unter die 200-Tage-Linie. Ist das der Anfang einer neuen Abverkaufswelle?Alles Weitere zum DAX um 9:30 Uhr im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

