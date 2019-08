Die Deutsche Bank hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) auf "Hold" mit einem Kursziel von 6800 Pence belassen. Auch nach dem angekündigten Kauf des Finanzdatenanbieters Refinitiv durch den britischen Börsenbetreiber blieben Übernahmen ein wichtiges Thema in der Branche, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die LSE dürfte derweil durch den Refinitiv-Deal zwar den Gewinn je Aktie deutlich steigern, allerdings sei das Geschäft wachstumsschwach./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 03:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-08-13/09:24

ISIN: GB00B0SWJX34