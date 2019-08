Schlagwort: Personalie LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG: Veränderungen im Vorstand der LUDWIG BECK AG DGAP-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie Schlagwort: Personalie LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG: Veränderungen im Vorstand der LUDWIG BECK AG 13.08.2019 / 09:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AD-HOC MELDUNG gemäß Artikel 17 MAR LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG - Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 - Schlagwort: Personalie LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG: Veränderungen im Vorstand der LUDWIG BECK AG München, 13. August 2019 - Herr Dieter Münch wird in beidseitigem gutem Einvernehmen vorzeitig zum 31. August 2019 aus dem Unternehmen ausscheiden. Hierauf haben sich der Aufsichtsrat der LUDWIG BECK AG und Herr Münch heute einvernehmlich verständigt. Herr Münch wurde 1998 in den Vorstand der LUDWIG BECK AG berufen. Er verantwortete in dieser Zeit die Bereiche Finanzen, Personal und IT. Der Aufsichtsrat bedankt sich für seine langjährige, erfolgreiche und loyale Arbeit für das Unternehmen. Herr Jens Schott, seit vielen Jahren Leiter des Konzernrechnungswesens der LUDWIG BECK AG, wurde vom Aufsichtsrat mit Wirkung ab dem 1. September 2019 als CFO in den Vorstand der LUDWIG BECK AG berufen. Neben dem Bereich Finanzen wird Herr Schott die Bereiche IT und Logistik verantworten. Herr Christian Greiner, seit 2011 Vorstandsmitglied der LUDWIG BECK AG, wird mit Wirkung ab dem 1. September 2019 das Amt des Vorstandsvorsitzenden der LUDWIG BECK AG übernehmen. Herr Greiner verantwortet die Bereiche Einkauf, Verkauf, Marketing und Personal. LUDWIG BECK am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft, Marienplatz 11, 80331 München ISIN DE0005199905 Kontakt Investor Relations: esVedra consulting GmbH Metis Tarta t: +49 89 206021-210 f: +49 89 206021-610 mt@esvedragroup.com Kontakt Konzernrechnungswesen: LUDWIG BECK AG Jens Schott t: +49 89 23691-798 f: +49 89 23691-600 jens.schott@ludwigbeck.de 13.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG Marienplatz 11 80331 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 2 36 91-0 Fax: +49 (0)89 2 36 91-600 E-Mail: info@ludwigbeck.de Internet: www.ludwigbeck.de ISIN: DE0005199905 WKN: 519990 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 856269 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 856269 13.08.2019 CET/CEST ISIN DE0005199905 AXC0119 2019-08-13/09:23