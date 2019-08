Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Juli merklich

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Juli spürbar abgenommen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die HVPI-Jahresrate auf 1,1 (Juni: 1,5) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Juli. Gegenüber dem Vormonat betrug die HVPI-Rate 0,4 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Zukunft von Italiens Regierung weiter in der Schwebe

Italien harrt weiter einer Lösung für die Regierungskrise. Die Fraktionschefs des Senats konnten sich nicht auf einen gemeinsamen Zeitplan über das weitere Vorgehen nach dem Misstrauensantrag der rechtsradikalen Lega von Innenminister Matteo Salvini gegen Ministerpräsident Guiseppe Conte einigen. Nun soll der komplette Senat am Dienstag über einen Termin für ein mögliches Misstrauensvotum entscheiden. Salvinis bisheriger Koalitionspartner, die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, sowie die sozialdemokratische Oppositionspartei PD wollen Salvinis Vorhaben in der Parlamentskammer blockieren.

Heil will Instrumente gegen Konjunkturabschwung "scharf stellen"

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will mit neuen Maßnahmen den Arbeitsmarkt bei einer sich abkühlenden Konjunktur schützen. Im ZDF-Morgenmagazin sagte der SPD-Politiker, sein Haus plane im Herbst ein "Arbeit-von-morgen"-Gesetz, das Qualifizierung im aktuellen technologischen Wandel erleichtern soll. Auch will sein Haus den Bezug von Kurzarbeitergeld für den Fall eines Konjunktureinbruchs erleichtern.

Grüne fordern CO2-Ausgleich für Abgeordneten-Flüge

Die Grünen haben einen CO2-Ausgleich für Flüge von Abgeordneten des Deutschen Bundestags gefordert. "Wir wollen bis 2035 Inlandsflüge überflüssig machen", sagte die klimapolitische Sprecherin der Fraktion, Lisa Badum, zu Dow Jones Newswires. "Bis dahin fordern wir, dass der Bundestag wieder eine CO2-Kompensation für Flüge der Abgeordneten vornimmt", sagte Badum. Für einen solchen Ausgleich werden etwa Projekte zur Aufforstung, zum Klimaschutz oder zur Einsparung von Treibhausgasen an anderen Orten unterstützt.

Bolton stellt Großbritannien rasches Handelsabkommen nach Brexit in Aussicht

US-Sicherheitsberater John Bolton hat mit Blick auf ein mögliches Handelsabkommen mit Großbritannien nach dem Brexit ein "sehr schnelles" Vorgehen Washingtons angekündigt. "Wir wollen sehr schnell loslegen", sagte Bolton nach einem Treffen mit dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson in London. Bolton ist der bisher ranghöchste Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump, den Johnson seit seinem Amtsantritt am 24. Juli getroffen hat.

Trump-Regierung erschwert Einwanderern Zugang zur Staatsbürgerschaft

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Millionen Einwanderern den Zugang zur Staatsbürgerschaft erschweren. Wenn Zuwanderer etwa Wohngeld, das staatliche Gesundheitssystem Medicaid oder Essensmarken in Anspruch nähmen, werde ihnen künftig der Zugang zu dem Aufenthaltstitel Green Card verweigert, kündigte das Weiße Haus an. Wer bereits eine Green Card habe und öffentliche Mittel in Anspruch nehme, solle nicht mehr die Staatsbürgerschaft erhalten können.

Trump nennt Explosion auf russischer Militärbasis lehrreich

US-Präsident Donald Trump hat den atomaren Unfall auf einem russischen Militärstützpunkt während der Arbeit an einem neuen Waffensystem als lehrreich für die USA bezeichnet. Die Vereinigten Staaten "lernten viel" von dieser "Raketenexplosion", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er führte ins Feld, dass die USA über eine "ähnliche, wenngleich mehr entwickelte" Technologie verfügten.

US-Regierung schwächt historisches Artenschutzgesetz ab

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat ein historisches Naturschutzgesetz abgeschwächt. Die Änderungen des Gesetzes für gefährdete Arten aus dem Jahr 1973 sehen unter anderem vor, künftig bedrohten und gefährdeten Arten nicht mehr automatisch den gleichen Schutzstatus zu gewähren. Zugleich präzisierte die Regierung Vorschriften, wonach wirtschaftliche Belange bei der Bewertung des Schutzstatus von Wildtieren keine Rolle spielen dürfen.

Argentiniens Börse bricht nach Macris Vorwahl-Schlappe ein

Nach der Schlappe von Argentiniens Staatschef Mauricio Macri bei der Präsidentschaftsvorwahl sind die Börsenkurse des Landes dramatisch eingebrochen. Der Merval-Index in Buenos Aires stürzte am Montag um 30 Prozent ab, der argentinische Peso büßte gegenüber dem US-Dollar 29 Prozent an Wert ein. Bei der Vorwahl vom Sonntag war der wirtschaftsliberale Macri deutlich dem Bewerber Alberto Fernandez aus dem peronistischen Mitte-links-Lager unterlegen. Fernandez geht nun als Favorit in die Präsidentschaftswahl am 27. Oktober.

Maduro-Lager peilt vorgezogene Parlamentswahlen an

In Venezuela fasst das Lager des linksgerichteten Präsidenten Nicolas Maduro mögliche vorgezogene Neuwahlen zum Parlament ins Auge. Der Präsident der regierungstreuen verfassunggebenden Versammlung, Diosdado Cabello, setzte nach eigenen Angaben eine Kommission ein, die einen vorgezogenen Wahltermin prüfen soll. Er erwarte, das Ergebnis dieser Prüfung "in den nächsten Tagen" präsentieren zu können.

Australischer Notenbanker vertraut konventioneller Geldpolitik

Die Niedrigzinsen in Australien stützen nach Einschätzung eines hochrangigen Geldpolitikers der dortigen Notenbank weiterhin die Konjunktur auf den üblichen Kanälen schwächere Währung und fallende Renditekurve. Chris Kent, Assistant Governor bei der Reserve Bank of Australia für die Finanzmärkte, sagte, die Transmission der Geldpolitik zu den Akteuren am Finanzmarkt funktioniere auf den üblichen Wegen.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise Juli -0,3% gg Vm

DE/Großhandelspreise Juli +0,1% gg Vj

Singapur BIP 2Q annualisiert rev. -3,3% gg Vorquartal (vorläufig -3,4%)

Singapur BIP 2Q rev. +0,1% gg Vorjahr (vorläufig +0,1%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.