Die INDUS-Gruppe (ISIN: DE0006200108) ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen.

In einem anspruchsvollen wirtschaftspolitischen Umfeld haben die Unternehmen ihren Umsatz um 3,8 Prozent auf 876,5 Mio. Euro (Vorjahr H1: 844,7 Mio. Euro) ausbauen können. Dieser Umsatzanstieg wurde zu drei Vierteln organisch erwirtschaftet.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Segment Bau/Infrastruktur, das für 2019 bei Umsatz und Ergebnis auf ein Rekordergebnis zusteuert. Verschärft hat sich die Entwicklung im Segment Fahrzeugtechnik. Die Absatzrückgänge der großen Automobilhersteller wirken sich deutlich auf die Zulieferer aus. Aufgrund von anhaltenden Umsatzrückgängen, verbunden mit hohen Repositionierungsaufwendungen, ging in diesem Bereich das EBIT um 9,4 Mio. Euro zurück. Das hat die Ertragslage der gesamten Gruppe belastet. So lag das operative Ergebnis (EBIT) mit 66,5 Mio. Euro um 9,7 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (76,2 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag im ersten Halbjahr bei 7,6 % (Vorjahr 9,0 %). Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 Euro nach 1,76 Euro im Vergleichszeitraum.

Der operative Cashflow hat sich im ersten Halbjahr 2019 um 46,8 Mio. Euro gegenüber der Vergleichsperiode kräftig erhöht und beträgt 24,4 Mio. Euro. Ursache hierfür ist insbesondere ein deutlich verringertes Wachstum des Working Capitals. Hier zeigen sich bereits erste Erfolge des von der Holding im Rahmen zur Förderung der operativen Exzellenz initiierten Programmes zur Reduzierung des Working Capitals bei den Beteiligungen. Die geänderte Bilanzierung der Leasingverhältnisse ...

