Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Elektronikhändler habe zwar in puncto Effizienz und Kostensenkungen Fortschritte erzielt, insgesamt aber uneinheitlich abgeschnitten, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Johanan hob das besonders schwache Wachstum des Online-Geschäfts negativ hervor./la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 07:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 07:11 / BST

