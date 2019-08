Gemeinsam stark: Bei komplexen Themen ist es immer sinnvoll, Partner an der Seite zu haben. Und so haben sich die Mitglieder des Packaging Valley entschieden, die Digitalisierung der Verpackungsbranche gemeinsam voranzutreiben. Kurt Engel, Geschäftsführer des Packaging Valley, im Kurzinterview zum Stand der Dinge.neue verpackung: Seit wann beschäftigt sich Packaging Valley als Verein mit dem Thema Digitalisierung? Kurt Engel: Gestartet haben wir vor ungefähr fünf Jahren, damals mit unserem Arbeitskreis 4.0. Wir hatten in einem unserer regelmäßig stattfindenden Strategieworkshops festgestellt, ...

