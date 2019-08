In Zeiten von Handelskonflikt und Konjunkturschwäche kommen Stahlaktien seit Monaten besonders stark unter Druck. Mehrere Faktoren belasten die Kurse von ThyssenKrupp, ArcelorMittal, Salzgitter oder Klöckner & Co. Ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht. Die Aktien notieren auf breiter Front so tief wie seit Jahren nicht mehr.Das Kernproblem der Stahlkonzerne ist die weltwirtschaftliche Schwäche. Dadurch bleibt die Nachfrage wichtiger Kunden aus. Die Autobranche und Maschinenbauer machen mehr als ...

