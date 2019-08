Im gestrigen Intraday-Handel fielen die Papiere der Commerzbank auf ein neues Rekordtief. Am Ende ging die Aktie mit 5,04 Euro aus dem Handel. Doch das ist heute bereits Makulatur, denn der Kursrutsch geht am Dienstag weiter. Am Vormittag ist die Aktie unter die Marke von fünf Euro abgetaucht. Doch warum bricht die Commerzbank-Aktie ausgerechnet jetzt so stark ein?Die Commerzbank gilt als eine der zinssensitivsten Banken in der Eurozone. Sie verfügt über viele Einlagen und ist stark im Kreditgeschäft ...

