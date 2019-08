Die Premierensaison der E-Motorrad-Rennserie ist weiterhin von Pannen geprägt. Nachdem bereits der Saisonstart aufgrund eines großen Brandes verschoben werden musste, gab es am Freitag beim Grand Prix in Österreich erneut einen Vorfall: Während eines Ladevorgangs ging das E-Motorrad des bis dahin Meisterschafts-Führenden Niki Tuuli in Flammen auf. Verletzt wurde zum Glück niemand. "Das ist immer das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...