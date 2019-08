Die DZ Bank hat Symrise anlässlich der Zahlen zum ersten Halbjahr von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 62 auf 80 Euro angehoben. Entgegen seinen Befürchtungen habe die konjunkturelle Eintrübung bislang keine größeren Spuren in der Geschäftsentwicklung des Herstellers von Duftstoffen und Aromen hinterlassen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vielmehr habe das Unternehmen zuletzt ein solides organisches Wachstum und eine überraschend hohe Profitabilität verzeichnet. Maul schraubte seine Gewinnschätzungen nach oben./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:38 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

