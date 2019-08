Sixt auf Wachstumskurs, so geht es für die Aktie jetzt weiter

Sixt (WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326) bleibt weiter auf Wachstumskurs, wie die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal belegen. So legte der operative Konzernumsatz um 14 Prozent auf 734 Mio. Euro zu, gab Sixt am Dienstag in Pullach bei München bekannt. Zu diesem Zuwachs trug vor allem das starke US-Geschäft bei.

Investitionen belasten das Ergebnis

Das Vorsteuerergebnis (EBT) - ohne den Einmalbetrag aus dem Verkauf der Drive-Now-Beteiligung an BMW im Vorjahr - verringerte sich im Zeitraum von April bis Juni auch wegen Investitionen in digitale Angebote und die Fahrzeugflotte um 3 Prozent auf 80 Mio. Euro.

Der Vorstandsvorsitzende Erich Sixt zeigte sich mit dem abgelaufenen Quartal zufrieden. "Wir konnten unsere Position als größter europäischer Mobilitätsdienstleister weiter ausbauen", erklärte er.

