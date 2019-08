Wien (www.aktiencheck.de) - Aufgrund zunehmender konjunktureller Risiken und niedriger Kapitalmarktzinsen gerieten gestern insbesondere Bankenaktien weltweit unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So sei beispielsweise die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) um 4% auf ein neues Rekordtief abgerutscht, während die Anteile der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) am DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Ende 5,5% eingebüßt hätten. ...

