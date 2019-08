FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der offenen Stellen in der deutschen Industrie ist im zweiten Quartal 2019 auf 151.000 gesunken. Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) waren das 12.000 weniger als im ersten Quartal und 3.000 weniger als im zweiten Quartal 2018. Auch bei den unternehmensnahen Dienstleistungen war eine leichte Abwärtsbewegung zu beobachten. Im zweiten Quartal 2019 waren mit knapp 367.000 offenen Stellen 15.000 weniger zu besetzen als im Vorquartal, jedoch etwa 34.000 mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal.

In anderen Branchen hielt die starke Personalnachfrage laut IAB an. So bewegte sich die Zahl der offenen Stellen im Baugewerbe mit 143.000 Stellen auf Rekordniveau. Bei den Sonstigen Dienstleistungen war mit rund 367.000 offenen Stellen der zweithöchste Wert seit 1992 zu verzeichnen. Insgesamt gab es in Deutschland rund 1,39 Millionen offene Stellen - 9.000 mehr als im ersten Quartal und 175.000 mehr als im Vorjahresquartal.

"Der steigende Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten geht einher mit einer weiterhin hohen Personalnachfrage", erklärte Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis. Die Dringlichkeit habe jedoch etwas nachgelassen. Der Anteil der erst später zu besetzenden Stellen sei gegenüber dem Vorquartal um 2,1 Prozentpunkte auf nun 25,7 Prozent angewachsen.

Das IAB untersucht mit der IAB-Stellenerhebung viermal jährlich das gesamte Stellenangebot, also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Im zweiten Quartal 2019 wurden Antworten von 9.000 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche ausgewertet.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2019 04:08 ET (08:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.