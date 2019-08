Die EU-Länder haben 2018 mit 16 Milliarden Euro das bisher höchste Plus im Handel mit Singapur erzielt. Rund 37 Mrd. Euro an Exporten nach Singapur standen 21 Mrd. Euro an Importen gegenüber, teilte Eurostat am Dienstag mit. Dies entspricht rund zwei Prozent der gesamten Ausfuhren und einem Prozent der Einfuhren der EU.Damit ...

