Als der US-Aktienmarkt in der vergangenen Woche eine deutliche Erholung von den Verlusten des aufflammenden Handelskriegs zeigte, notierte Beyond Meat leicht schwächer unter 170 Euro. Ein befreundeter Trader schrieb uns "Klar , sichere Werte sind an einem bullishen Tag eben nicht gefragt." Denn Beyond Meat hält sich trotz der aktuellen Marktturbulenzen bei rund 170 Dollar. ...

