Die Deutsche Wohnen hat im ersten Halbjahr bei höheren Mieten mehr verdient und den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt.Der Berliner Wohnimmobilienkonzern will das operative Ergebnis wie geplant dieses Jahr um über ein Zehntel steigern.Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg in den drei Monaten um 18 Prozent auf 382 Millionen Euro, getrieben durch Verbesserungen in den Ergebnissen aus Wohnungsbewirtschaftung, Verkauf sowie Pflege und Betreutes Wohnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...