Der Dax tut sich auch am Dienstag zunächst schwer. Die konjunkturellen und geopolitischen Krisen stimmen die Investoren immer vorsichtiger. Der Leitindex testet wieder einmal die wichtige Unterstützung der 200-Tagelinie. Italien, England, Hong Kong, Argentinien - dazu die Handelskonflikte. Es gibt viele Baustellen und täglich werden es mehr. Das führt dann auch zu heftigen, beinahe panikartigen Reaktionen: Henkel verlieren in der Spitze acht Prozent nach einer Gewinnminderungswarnung. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Henkel warnt Hello Fresh zuversichtlich Sixt wächst Ceconomy bleibt rot Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß